Spor dünyasından helikopter kazasına başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
- AA
Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF, "Acımız büyük!" başlığıyla internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Tunceli'de bugün düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personelin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlar öncesi şehitler anısına saygı duruşu yapılacağı kaydedildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor kulüplerinin de mesajlarında, olayın derin üzüntüsünün yaşandığı vurgulanarak, şehitlere başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.