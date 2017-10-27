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Spor Güvenliği Çalıştayı sona erdi!

Türkiye Futbol Federasyonu ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortaklığında 26-27 Ekim tarihlerinde Beykoz - Riva'da düzenlenen Spor Güvenliği Çalıştayı sona erdi.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda iki gün süren çalıştaya, TFF Hukuk, Mali İşler, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play'den Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Spor Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Dursun Türk, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zükfikaroğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Protokol ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ender Sevim ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hakim Yakup Moğul katıldı.
 
Çalıştayda Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili profesyonelleri, EGM Güvenlik, Siber Suçlarla Mücadele, Medya Protokol-Halkla İlişkiler, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ile Süper Lig ve TFF 1. Ligtakımlarının bulunduğu 23 ilin Müsabaka Güvenlik Amirleri-Spor Güvenliği Şube Müdürleri de yer aldı.
 
Çalıştayda;
 
a) Müsabaka öncesi,  esnası ve sonrasına yönelik güvenlik tedbirleri,
b) Özel güvenlik tedbirlerinin verimliliği, eğitimi, geliştirilmesi ve yasal 
düzenlemeleri,
c) İl/İlçe Spor Güvenliği toplantısı ile eşgüdüm toplantılarının verimliliği ve 
yaptırımları,
d) 6222 sayılı Kanun çerçevesinde soruşturma ve cezai yaptırım uygulamaları,
e) Spor tesisleri altyapısı, e-bilet ve akreditasyon,
f) Protokol, basın, engelli, görevli ve misafir seyirci girişleri konuları ele alınarak değerlendirildi.
Belirtilen konular hakkında, katılımcılar tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, mevzuat değişikliği ihtiyacı olan konular belirlenmiş, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik paydaşların önümüzdeki süreçte yapması planlanan konular hakkında görüşmeler yapıldı.
 
Ayrıca, yapılan karşılıklı görüşmelerde, yaşanan aksaklıklar ve talepler dile getirilerek, her paydaşın kendi görev alanıyla ilgili çalışmaların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Bunların yanısıra; kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalara devam edilecek.
 
DHA

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