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Yeni Kemer Belediyespor Başkanı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeni Kemer Belediyespor'un kulüp başkanı Ömer Bilici'ye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bilici, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesinde, Yeni Kemer Belediyespor Kulübü lojmanları önünde aracında oturan Ömer Bilici'ye lojmana gelen başka bir otomobilden av tüfeğiyle 3 el ateş edildi.
 
Bilici, saldırıdan yara almadan kurtuldu, otomobilinde hasar oluştu. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
 
Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra inceleme yaptı.
 
Bilici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıyı B.K'nin gerçekleştirdiğini, bu kişinin kendisinden tehditle para istediğini iddia etti.
 
Bu arada zanlı B.K, Kemer-Antalya yolu üzerindeki Palmiye Kavşağı'nda gözaltına alındı.

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