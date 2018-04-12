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Spor Toto Süper Lig'de 29.hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray - Başakşehir maçına Halil Umut Meler atandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray - Başakşehir maçına Halil Umut Meler atandı.

Akhisarspor - Beşiktaş Hüseyin Göçek

Galatasaray - Başakşehir Halil Umut Meler

Sivasspor - Fenerbahçe Ali Palabıyık

Osmanlıspor - Trabzonspor Halis Özkahya

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