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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

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Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
 
Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
 
Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:
 
Sonuçlar:
 
Bursaspor-Trabzonspor: 1-2
 
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0
 
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3
 
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0
 
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1
 
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0
 
Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3
 
Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2
 
Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2
 
18. hafta 
 
21 Ocak Cumartesi:
 
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor
 
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
 
19.00 Bursaspor-Adanaspor
 
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray
 
22 Ocak Pazar:
 
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
 
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
 
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
 
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
 
23 Ocak Pazartesi:
 
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

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