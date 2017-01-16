Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Günün maçında Osmanlıspor ile Beşiktaş, Ankara'da karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, puanını 38'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 5-0'lık skorla yenerek, puanını 39'a yükselterek bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Ligin 17. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 18. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Bursaspor-Trabzonspor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3
Medipol Başakşehir-Kayserispor: 5-0
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-1
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 3-0
Gaziantepspor-Antalyaspor: 0-3
Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2
Osmanlıspor-Beşiktaş: 0-2
18. hafta
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Bursaspor-Adanaspor
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
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