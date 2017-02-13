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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
 
Haftaya 44 puanla lider giren Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşısında aldığı yenilgiye rağmen ilk sıradaki yerini korudu.
 
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
 
Sonuçlar
 
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 2-1
 
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 3-0
 
Osmanlıspor-Trabzonspor: 0-1
 
Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1
 
Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: 1-0
 
Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 4-0
 
Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
 
Galatasaray-Kayserispor: 1-2
 
Gaziantepspor-Adanaspor: 1-0
 
21. hafta maç programı
 
17 Şubat Cuma:
 
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
18 Şubat Cumartesi:
 
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
 
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
 
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Yeni Rize Şehir)
 
19 Şubat Pazar:
 
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
 
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
 
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
 
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
 
20 Şubat Pazartesi:
 
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Belli değil)

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