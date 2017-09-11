Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.
Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Osmanlıspor-Göztepe: 0-2
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
Puan durumu
Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 4 3 1 0 11 3 8 10
2. BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 4 10
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 1 9
4. KASIMPAŞA 4 2 1 1 9 7 2 7
5. TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7
6. GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7
7. KAYSERİSPOR 4 2 1 1 6 6 0 7
8. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
9. BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6
10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
11. FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 0 5
12. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
14. ATİKER KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3
15. ANTALYASPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
17. OSMANLISPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1
18. GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 -6 1
5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor
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