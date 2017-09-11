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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.

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Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.
 
Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
 
Sonuçlar
 
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1
 
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2
 
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
 
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
 
Osmanlıspor-Göztepe: 0-2
 
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1
 
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
 
Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
 
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
 
Puan durumu
 
Süper Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
 
1. GALATASARAY 4 3 1 0 11 3 8 10
 
2. BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 4 10
 
3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 1 9
 
4. KASIMPAŞA 4 2 1 1 9 7 2 7
 
5. TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7
 
6. GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7
 
7. KAYSERİSPOR 4 2 1 1 6 6 0 7
 
8. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
 
9. BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6
 
10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
 
11. FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 0 5
 
12. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
 
13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4
 
14. ATİKER KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3
 
15. ANTALYASPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
 
16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
 
17. OSMANLISPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1
 
18. GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 -6 1
 
5. hafta
 
15 Eylül Cuma:
 
20.00 Kayserispor-Antalyaspor
 
16 Eylül Cumartesi:
 
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
 
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
 
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor
 
17 Eylül Pazar:
 
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
 
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
 
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
 
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
 
18 Eylül Pazartesi:
 
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

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