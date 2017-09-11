Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3

Osmanlıspor-Göztepe: 0-2

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0

Antalyaspor-Galatasaray: 1-1

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

Puan durumu

Süper Lig

Takımlar O G B M A Y AV P

1. GALATASARAY 4 3 1 0 11 3 8 10

2. BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 4 10

3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 1 9

4. KASIMPAŞA 4 2 1 1 9 7 2 7

5. TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 2 7

6. GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 2 7

7. KAYSERİSPOR 4 2 1 1 6 6 0 7

8. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7

9. BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6

10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5

11. FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 0 5

12. AYTEMİZ ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4

13. EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 1 1 2 6 7 -1 4

14. ATİKER KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 -1 3

15. ANTALYASPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3

16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3

17. OSMANLISPOR 4 0 1 3 4 10 -6 1

18. GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 -6 1

5. hafta

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor