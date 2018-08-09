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Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

İlk hafta hakemleri şu şekilde:

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