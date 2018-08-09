Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
İlk hafta hakemleri şu şekilde:
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