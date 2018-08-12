Spor Toto Süper Lig'de yardımcı hakem değişikliği

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası kapanış mücadelesinden Kayserispor'un Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın yardımcı hakemi Kemal Yılmaz'ın halasının oğlunun trafik kazasında vefat etmesi nedeniyle yerine Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Kerem Ersoy atandı.