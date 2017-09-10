Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Osmanlıspor evinde Göztepe'ye 2-0 yenildi

Spor Toto Süper Lig'e Tamer Tuna yönetiminde fırtına gibi giren Göztepe, Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Maça atak başlayan İzmir temsilcisi, 25. dakikada Trabzonspor maçının kahramanı Tayfur Bingöl'ün golüyle öne geçti. 45'te Castro'nun ceza sahası içinde yere düşürülmesinin ardından hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışı kullanan Adis Jahovic ilk yarının skorunu ilan etti: 0-2. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Göz Göz maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 7'ye yükseltirken, Osmanlıspor 1 puanda kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Özer Hurmacı (Dk. 46 Cikalleshi), Koray Altınay, Serdar Gürler (Dk. 75 Musa Çağıran), Josue, Umar (Dk. 46 Regattin), Doukara

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman (Dk. 62 Halil Akbunar), Selçuk Şahin, Scarione (Dk. 90+1 Gouffran), Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Ngando), Jahovic

Goller: Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 45+1 Jahovic (penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 67 Maxso (Osmanlıspor), Dk. 86 Halil Akbunar (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Doukara'nın sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Castro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1

40. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

43. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

45+1. dakikada Castro, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Jahovic, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2

54. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Cikalleshi'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Regattin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

89. dakikada Regattin'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu kontrol etti.

90+2. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortada altı pas içinde uygun durumda bulunan Ngando, topu ıskalayınca farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı.

Göztepe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.