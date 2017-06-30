Spor yorumcusu Gökhan Dinç: Sneijder’den sonra Muslera gönderilecek
Spor yorumcusu Gökhan Dinç, Haluk Yürekli'yle beraber yaptıkları 24 Spor Gecesi programında Wesley Sneijder'in gönderilme kararının ardından sonra ilk gönderilecek kişinin Fernando Muslera olacağını söyledi.
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