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Spor yorumcusu Gökhan Dinç: Sneijder’den sonra Muslera gönderilecek

Spor yorumcusu Gökhan Dinç, Haluk Yürekli'yle beraber yaptıkları 24 Spor Gecesi programında Wesley Sneijder'in gönderilme kararının ardından sonra ilk gönderilecek kişinin Fernando Muslera olacağını söyledi.

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