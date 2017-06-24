Sporting Lizbon Kjaer için 4,5 milyon euro + Castaignos dedi
Simon Kjaer için yine kapıyı çalan Sporting Lizbon, Danimarkalı’ya karşılık 4.5 milyon euro ile Hollandalı golcü Castaignos’u teklif etti.
Sporting Lizbon, Simon Kjaer'den vazgeçmiyor... Daha önce sarı-lacivertli ekibe Danimarkalı stoper için 6 milyon Euro teklif eden Portekiz ekibi kapıyı bir kez daha çaldı. Sporting Lizbon, Fenerbahçe'ye Hollandalı forvet Luc Castaignos ile beraber 4.5 milyon euro teklif etti.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu teklife de sıcak bakmayacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi Kjaer'i 10 milyon euronun aşağısına satmak istemiyor.
(Takvim)
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