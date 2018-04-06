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Sporting Lizbon maçı sonrası Simeone'den Diego Costa yorumu: Tam bir hayvan gibiydi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'in Sporting Lizbon'u 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Diego Simeone, oyuncusu Diego Costa'yla ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, kendi evinde Sporting Lizbon'u 2-0'la mağlup ederken maçın ardından Diego Simeone çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, Koke ve Antoine Griezmann'ın attığı gollerle kazandıkları mücadele sonrası Diego Costa hakkında bomba bir ifade kullandı.

Devre arasında Chelsea'den transfer edilen golcü oyuncuyla ilgili konuşan Simeone, "Tam bir hayvan gibiydi. Geri döndükten sonra en iyi performansını gösterdi. Koştu, gollere katkıda bulundu, pres yaptı ve bunu tüm maça yaydı." yorumunu yaptı.

(Fanatik)

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