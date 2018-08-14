Sporting Lizbon'dan Quaresma için 4 milyon Euro'luk teklif

Çin ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor.

Geçen sezonu Porto ve Benfica'nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı. Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma'nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor. Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma'yla dönebileceğine inanıyor.

LENS'İN PERFORMANSI RAHATLATTI

Portekiz'de 1 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Quaresma için menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a öneriler yapıldığı biliniyor. Sporting bu konuda 4 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Beşiktaş ise daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan gelen 10 milyon euroya yakın teklifler nedeniyle çekimser yaklaşıyor. Ancak Lens'in gösterdiği performans ve ilk 11'de tercih edilmesi, Quaresma'nın satışını da kolaylaştırıyor. Bu nedenle yönetimin satışa daha sıcak baktığı konuşuluyor.

KANATLARDA ARTIK BOLLUK VAR

Teknik Direktör Şenol Güneş de Lens'in form tutması ve Gökhan Töre'nin iyileşmesinden sonra kanatlarda bir yığılma olduğunu belirterek, satışa sıcak bakabileceğini ima etmişti. Daha önce Çin ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren Quaresma'nın da Sporting'e dönmeye sıcak bakacağı belirtiliyor. Portekiz kulübünde bir efsane olan Ricardo Quaresma her fırsatta Sportig ve Beşiktaş'ın gönlündeki yerinin bambaşka olduğunu ifade ediyordu.

(Akşam)