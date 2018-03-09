Sprint ve duran top çalışan Osmanlıspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Osmanlıspor, Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, Koordinasyon çalışması,5'e 2 top kapma oyunu ile devam eti. Çalışma saha kenarında yapılan sprint ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Başkent ekibinde tedavileri devam eden Lawal, Avdija, Özer ve Carlos antrenmana katılmadı.