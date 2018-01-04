Stanciu, Beşiktaş'ın teklifini reddetti

Anderlecht forması giyen Nicolae Stanciu, Beşiktaş’tan gelen teklifi kabul etmedi. Rumen futbolcunun menajeri Anamaria Prodan, yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş’tan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu.

Orta sahada oyun kurucu bölgesinde oynayan Stanciu’nun transferdeki geleceğiyle ilgili yorumlar yapan menajer Prodan, Beşiktaş’tan gelen teklifi oyuncusunun reddettiğini, ayrıca ülkesi Romanya’ya dönmeyi de kabul etmediğini aktardı.

24 yaşındaki Stanciu’nun Sparta Prag’a yakın olduğu aktarıldı.

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