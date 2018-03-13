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Standard Liege Cavanda'nın bonservisini alacak

Belçika’nın Standard Kulübü, Galatasaray’dan kiralık olarak aldığı Luis Cavanda için sarı-kırmızılılara 1.5 milyon euro satın alma bedelini ödemeye karar verdi.

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Galatasaray’dan giden ilk oyuncu belli oldu… Sezon başında sarı-kırmızılılardan Belçika’nın Standard Liege ekibine transfer olan Luis Cavanda’nın bonservisine alınmasına karar verildi. 

Belçika 1. Ligi’nde normal sezon önceki gün oynanan maçlarla sona erdi. Standard’da 21 lig, 3 kupa olmak üzere 24 maçta forma giyen Cavanda, istikrarlı bir performans sergileyerek ligi ilik altı sıra içinde tamamlayarak Şampiyonluk Turu’na katılmaya hak kazanan takımının başarısında katkı sahibi oldu. 

Standard Liege Kulübü Luis Cavanda’nın bonservisini Galatasaray’dan almaya karar verdi. Deneyimli futbolcuyu 500 bin euro kiralama bedeliyle alan ekibin, 1.5 milyon euroluk satın alma bedelini Cim Bom’a ödeyeceği ve transferi bitereceği ortaya çıktı. 

‘Standard’da kalmak istiyorum’ 

Luis Cavanda da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray’a dönmeyi istemediğini söyledi. Cavanda “Tabii her şey bana bağlı değil ama benim niyetim de kalmaktan yana. Ayrıca Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası’na gitme umutlarım da sürüyor. Kadronun açıklandığı güne kadar her şey ihtimal dahilinde” diye konuştu. 

(Skorer)

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