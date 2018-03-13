Stefano Napoleoni: Cengiz Ünder'i Hazard ve Mahrez'le kıyaslamayın

Başakşehir’in İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni, eski takım arkadaşı Cengiz Ünder’i Çizme’den Tuttomercato’ya anlattı. Bir sezon birlikte forma giydiği oyuncunun Roma’ya transferinde bir şekilde kendisinin de katkısının olduğunu itiraf etti.

Futbolcunun Roma’ya transferi öncesinde bazı görüşmelerde bulunduğunu itiraf eden Napoleoni “Daha geçen seneden bazı arkadaşlarımla konuşabilme, bazı yöneticiler ve scoutlar ile görüşebilme fırsatı elde ettim. Bana Cengiz’i sorduklarında, oyuncunun büyük takımların formasını giyebilecek bir isim olduğu yönündeki görüşümü kendilerine ilettim” dedi. Napoleoni şöyle devam etti:

‘Roma’da kalmasını tercih ederim’

“İkinci ligden gelip de Başakşehir’e transfer olduğunda yeteneklerini sergilemişti. Gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu görebiliyordunuz. Alçak gönüllü tavrını ve idmanlarda sıkı çalışmayı elden bırakmaması önemli. Artık herkesin gözünün üzerinde olduğu bir yetenek. İlerde daha büyük takımlarda da oynayabilir ama ben bir Romalı olarak tabii Roma’da kalmasını tercih ederim”.

‘Mahrez, Hazard ile kıyaslamayın’

“Cengiz Ünder tam bir yetenek. Ancak kendisini Riyad Mahrez ya da Eden Hazard ile karşılaştırmamak gerek. Hiçbir futbolcuyla kıyaslamamak gerek. İlerde daha da iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Sadece biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İtalya futboluna daha çok alışmasının ardından daha da büyük gelişme gösterecektir”.

‘Bugün zirvede ama yarın unutulabilir’

“İstanbul’da çok ateşli taraftarlar var. Ancak Başakşehir’de, Galatasaray ve Fenerbahçe’de olan baskı yok. Roma’ya gitmek bazı zorlukları beraberinde getirir ve ilk gittiğinizde bu kadar kısa sürede alışması zordur. Bir gün zirvedeysen ertesi gün unutulabilirsin. Bence Cengiz’in yapması gereken en önemli şey bir an önce İtalyanca öğrenmek olmalı. İşin temelinde bu yatıyor”.

(Skorer)