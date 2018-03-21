Stefano Okaka: Ocak ayında Galatasaray'a transfer oluyordum

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'da forma giyen Stefano Okaka, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda Galatasaray hakkında konuştu.

Ocak ayı transfer döneminde Sarı Kırmızılı takımın gündemine gelen Nijerya kökenli İtalyan futbolcu, transferin neden gerçekleşmediğini şu şekilde açıkladı:

"Geçtiğimiz Ağustos ayında Sevilla'ya transfer olacaktım. Ancak transferin son günü kulüpler anlaşamadığı için kulübümde kaldım. Aynı durum geçtiğimiz ocak ayında da Galatasaray'la gerçekleşti."

Golcü oyuncu, gelecek sezonla ilgili kararını bu sezonun sonunda alacağını söyleyerek de Cim Bom'a açık kapı bıraktı.

(Fanatik)