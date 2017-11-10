Stephane Lasme: Ataman’a, “Hedefimiz Eurocup’ı kazanmak öyle değil mi?” diye sorduğumu hatırlıyorum

Türkiye'de büyük başarılar kazanan ve Galatasaray ile Eurocup şampiyonluğu yaşayan Stephane Lasme, beIN SPORTS'a konuştu.

VIP programında Can İşbakan'ın sorularını yanıtlayan Unics Kazan'ın yıldızı Lasme, ceza sonrası yaşadığı hayalkırıklığı, Ergin Ataman'la ilişkisi ve Sinan Güler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte açıklamaları:

"Gelişim Ligi’ndeki sezon sona erdikten sonra Avrupa’daki takımlarla görüşmeye başladım. Gelecek sezonu planlamaya başladım. Birkaç takımla görüşmeler yaptım. Hatta Türkiye’deki bazı takımlarla da görüştüm. İsimleri veremem. Ancak iyi tekliflerdi ve bunun için onlara teşekkür ederim. Bana yaklaşımları için onlara saygı duyuyorum."

'Sezon sonunda işler tersine döndü'

"Efes’le ilk yıl çok iyiydi. Efes gibi büyük bir organizasyon içerisinde çok iyi insanlarla tanıştım. Bana göre Efes, Avrupa’daki en iyi organizasyonlardan. Tepeden, aşağıya… Yönetim bölümündeki insanlar çok iyilerdi. Ligde şampiyon olamadık, kupayı kazanabildik. Ama çok mutluydum. Elbette herkes benim Galatasaray’daki yılımı hatırlıyor. Koç Ergin Ataman ile Eurocup’ı kazanmayı başardık. Benim için onun için oynamak çok iyi bir karardı. Tüm yıl boyunca harikaydı. Ne yazık ki sezon sonunda olan doping testi ile işler tersine döndü."

'Ergin Ataman'ı değiştiremezsiniz'

"Efes’te Ivkovic ile çalıştım. Ivkovic daha çok geleneksel bir koçtu. Büyük bir tecrübesi vardı. Çok saygı duyulan bir isim. Oyundaki küçük detayları onunla öğrendim. Tecrübesiyle, Avrupa’da maç kazanılması için gereken birçok küçük detayı bize gösterdi. Ataman ile daha çok özgürlük vardı. Oyununu ifade edebilmen ve onunla ilgili en çok sevdiğim, en çok saygı duyduğum şey olan; oyuncunun kendisi olmasına izin vermesi çok önemliydi. Bir birey olarak kendisi gibi, olduğu gibi davranıyor. Koç Ataman’ı değiştiremezsiniz."

"Galatasaray ile kontrat için görüştüğümüzde koç Ataman ile telefonda konuşuyorduk. Bu sezon neleri başarmak istediğimizden bahsediyorduk. Ataman’a, “Hedefimiz Eurocup’ı kazanmak öyle değil mi?” diye sorduğumu hatırlıyorum. O da, “Elbette, ana hedefimiz bu” demişti. Şampiyonluğu kazandığımız maçtan sonra Ataman ile göz göze geldik ve sezon başında konuştuğumuz şeyin bu olduğunu gözlerimizin içinde gördük. Müthiş bir histi. Sarıldık."