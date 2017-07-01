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Stephen Curry Golden State Warriors ile 5 yıllığına 201 milyon dolarlık kontrat yaptı

Golden State, 2 kez en değerli oyuncu seçilen yıldızı Stephen Curry'ye 5 yıllığına 201 milyon dolarlık kontrat yaptı.

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Golden State'in yıldız basketbolcusu Stephen Curry, sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Curry'nin yeni kontratı dudak uçuklatır cinsten.

Stephen Curry'nin menajeri Jeff Austin, Golden State ile 5 yıllığına geçerli olmak üzere 201 milyon dolarlık kontrat uzatma anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Bu rakam NBA tarihinin en yüklü kontratı olarak da tarihteki yerini aldı. 2 kez en değerli oyuncu seçilen Stephen Curry, Golden State ile son 3 yılda 2 NBA şampiyonluğu yaşadı. NBA'de son 5 sezonun en isabetli üç sayı kullanan ismi olan 29 yaşındaki basketbolcu geride kalan 8 sezonda 22.8 sayı, 6.8 asist ve 4.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Ntvspor

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