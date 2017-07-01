Stephen Curry Golden State Warriors ile 5 yıllığına 201 milyon dolarlık kontrat yaptı

Golden State'in yıldız basketbolcusu Stephen Curry, sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Curry'nin yeni kontratı dudak uçuklatır cinsten.

Stephen Curry'nin menajeri Jeff Austin, Golden State ile 5 yıllığına geçerli olmak üzere 201 milyon dolarlık kontrat uzatma anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Bu rakam NBA tarihinin en yüklü kontratı olarak da tarihteki yerini aldı. 2 kez en değerli oyuncu seçilen Stephen Curry, Golden State ile son 3 yılda 2 NBA şampiyonluğu yaşadı. NBA'de son 5 sezonun en isabetli üç sayı kullanan ismi olan 29 yaşındaki basketbolcu geride kalan 8 sezonda 22.8 sayı, 6.8 asist ve 4.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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