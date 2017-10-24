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Stephen Curry'e 50 bin dolarlık 'ağızlık' cezası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry, ağızlığını hakeme fırlattığı için para cezası aldı.

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NBA'den yapılan açıklamada, son şampiyon Golden State Warriors'ın  cumartesi günü Memphis Grizzlies'e 111-101 yenildiği maçın son çeyreğinde hakemin  kararına ağızlığını fırlatarak tepki gösteren Curry'e en üst sınır olan 50 bin  dolar para cezası verildiği bildirildi.

Kariyerinde iki kez "en değerli oyuncu" seçilen ve yılda 34 milyon  dolar kazanan Curry, maçtan sonra yaptığı açıklamada sinirlerine hakim  olamadığını söylemişti.

Curry'nin takım arkadaşı Andre Iguodala da aynı maçta hakeme bağırdığı  gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çaptırılırken, taraftara sportmenlik dışı  davranışta bulunan Kevin Durant'e ise herhangi bir ceza verilmedi.

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