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Sterling'i sözlü taciz eden bir kişi gözaltına alındı

Manchester City'nin genç yıldızı Sterling'e ırkçı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de  forma giyen Raheem Sterling'e sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıda bulunduğu  iddiasıyla bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, ırkçı saldırıda bulunduğu  gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki kişi hakkında soruşturma açıldığı  belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin konuk  ettiği Tottenham'ı 4-1 mağlup ettiği geçen cumartesi günü oynanan lig  karşılaşması öncesinde tesislerin önünde bekleyen saldırganın, ırkçı söylemde  bulunarak Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya tekme attığı iddia edildi. Olayın  ardından 23 yaşındaki Sterling'in polise şikayette bulunduğu ve video  görüntülerinin kulüp tarafından emniyet yetkililerine verildiği kaydedildi.

Tottenham maçında attığı iki golle yıldızlaşan Sterling, bu sezon  Manchester City formasıyla toplam 15 gol attı.

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