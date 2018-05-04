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Steven Gerard resmen Glasgow Rangers'ta

İskoç ekibi Glasgow Rangers, takımın başına Steven Gerrard'ın getirildiğini resmen açıkladı.

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İskoç ekibi Glasgow Rangers, takımın başına Steven Gerrard'ın getirildiğini resmen açıkladı.

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool efsane eski futbolcusu Steven Gerarrd resmen Glasgow Rangers'ın teknik direktörü oldu.

Rangers yaptığı resmi açıklamayla Gerrard'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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