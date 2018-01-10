Stoke City de Bilic'i istemedi

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme hattında bulunan Stoke City'nin Mark Hughes ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'i göreve getirebileceği konuşuluyordu. Ancak kulüp yönetiminin bu iddiayı yalanladığı ortaya çıktı.

Ancak Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Stoke City yönetiminin Hırvat teknik adamla ilgilenmediği ortaya çıktı.

Stoke City'nin menajerlik koltuğu için en güçlü adayınsa Martin O'Neill olduğu öğrenildi.