Stoke City, Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına onay verdi

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna yeniden katmak için uğraş verdiği Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

Futbolarena'nın haberine göre; Stoke City taraftarlarının isteksiz futbolu nedeniyle protesto ettiği Senegalli oyuncu, bu hafta kadroya alınmadı.

İngiliz ekibi, bu tavrından dolayı Badou Ndiaye'yi, herhangi bir kiralama bedeli talep etmeden gönderme kararı aldı. Stoke City, yıllık maliyetine karşılık Ndiaye'nin Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmasına onay verdi.