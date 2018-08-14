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Stoke City, Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralanmasına onay verdi

Stoke City, bu hafta kadroya alınmayan Ndiaye'yi herhangi bir kiralık bedeli talep etmeden gönderme kararı aldı. Senegalli oyuncu yeniden G.Saray forması giymeye çok yakın.

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Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna yeniden katmak için uğraş verdiği Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

Futbolarena'nın haberine göre; Stoke City taraftarlarının isteksiz futbolu nedeniyle protesto ettiği Senegalli oyuncu, bu hafta kadroya alınmadı.

İngiliz ekibi, bu tavrından dolayı Badou Ndiaye'yi, herhangi bir kiralama bedeli talep etmeden gönderme kararı aldı. Stoke City, yıllık maliyetine karşılık Ndiaye'nin Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmasına onay verdi.

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