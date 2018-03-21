Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Stoke City'nin küme düşmesi durumunda Galatasaray'ın Badou Ndiaye'yi kiralayacağı iddia edildi

Stoke City, İngiltere Premier Lig’de sıkıntılı günler yaşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'dan 16 milyon euro'ya Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı.

7 haftadır galip gelemeyen Stoke, Premier Lig'in dibine demir atarken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bu durum G.Saray'ı da harekete geçirdi. Stoke City'nin küme düşmesi durumunda Galatasaray'ın Ndiaye'yi kiralayacağı iddia edildi.

Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan ABD´ye net Afrin mesajı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son hali şaşkına çevirdi

Son hali şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA