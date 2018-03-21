Stoke City'nin küme düşmesi durumunda Galatasaray'ın Badou Ndiaye'yi kiralayacağı iddia edildi
Stoke City, İngiltere Premier Lig’de sıkıntılı günler yaşıyor.
Galatasaray'dan 16 milyon euro'ya Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı.
7 haftadır galip gelemeyen Stoke, Premier Lig'in dibine demir atarken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Bu durum G.Saray'ı da harekete geçirdi. Stoke City'nin küme düşmesi durumunda Galatasaray'ın Ndiaye'yi kiralayacağı iddia edildi.
Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
(Fotomaç)
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