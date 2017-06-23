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Lyon Jason Denayer'i gündemine aldı

Fransa Ligi ekiplerinden Olimpik Lyon'un, Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer'i transfer edeceği iddia edildi.

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Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Lyon, Eliaquim Mangala transferinden bonservisi yüzünden vazgeçti ve rotayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer'e yöneltti.

Lyon'un ilk tercihi olan Mangala için Manchester City'nin 20 milyon Euro istediği, bunun ardından Fransız temsilcisinin Belçikalı savunma oyuncusuna yöneldiği belirtildi.

MARCELO DA ADAYLAR ARASINDA

Geçen sezonu Sunderland'de geçiren Denayer'in 2020 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunuyor. Lyon, 2 sene önce de Denayer'i transfer etmek istemiş ancak 21 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transfer olmuştu.

Öte yandan Lyon, defans takviyesi için Beşiktaş'tan Marcelo'yu da gündemine almıştı. Fransız ekibinin Marcelo için Beşiktaş'a 8 milyon Euro teklifte bulunduğu kaydedilmişti. (Sporx)

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