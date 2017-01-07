Stoperde yeni hedef Sakho!

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, Liverpool'un Fransız stoperi Mamadou Sakho için Merseyside ekibinin kapısını çaldı. Fakat Cimbom yalnız değil. La Liga devi Sevilla da Sakho için girişimlerini başlatmış durumda.

Jürgen Klopp'un gözüne girmeyi başaramayan 26 yaşındaki oyuncu, A takımdan ziyade U23 takımıyla maçlara çıkıyor. Son olarak 20 Nisan 2016'da Liverpool formasını giyen Sakho'nun üst seviye futboldan bu denli uzak kalması, onun diğer kulüplerin gözündeki cazibesini düşürmüş değil.

Sakho için şu ana dek en ciddi girişim Galatasaray ve Sevilla'dan geldi. İki kulüp de Liverpool'la temasa geçerek, olası bir transferin maliyetiyle ilgili bilgi aldı.

Fransız yıldız için Crystal Palace ve West Bromwich Albion gibi Premier Lig ekipleri de sırada bekliyorlar. Southampton ise ilgisinin resmi bir girişime dökmüş değil.

Liverpool oyuncusunu bonservisiyle birlikte elden çıkarmak istiyor. Kırmızılar, mevcut piyasa şartları da göze alındığında, Sakho için 20 milyon pounda yakın bir bonservis kazanma hedefine sahipler. (Goal.com)