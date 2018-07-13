Stopere Kone olmazsa Mexer

Trabzonspor’un stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz temsilcisi prensip anlaşması yaptığı Burkina Fasolu Bakary Kone’nin kulübü Malaga ile kiralama görüşmelerine devam ediyor. Bu oyuncu olmadığı takdirde Bordo-Mavililer rotayı Rennes’in 1.88 m’lik stoperi Mozambikli Sitoe Mexere çevirip transferi sonuçlandıracak. Bu oyuncu için de ön görüşmeler devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da hoca Ünal Karaman sakatlığa tahammülleri olmadığını belirterek oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.