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Stopere Kone olmazsa Mexer

Trabzonspor prensipte anlaştığı Burkina Fasolu Bakary Kone’nin kulübü Malaga ile görüşmeleri sürdürüyor. Bu oyuncu olmazsa Bordo-Mavililer Rennes’den Sitoe Mexer’in transferini bitirecek.

  • StarSpor
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Trabzonspor’un stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Karadeniz temsilcisi prensip anlaşması yaptığı Burkina Fasolu Bakary Kone’nin kulübü Malaga ile kiralama görüşmelerine devam ediyor. Bu oyuncu olmadığı takdirde Bordo-Mavililer rotayı Rennes’in 1.88 m’lik stoperi Mozambikli Sitoe Mexere çevirip transferi sonuçlandıracak. Bu oyuncu için de ön görüşmeler devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor’da hoca Ünal Karaman sakatlığa tahammülleri olmadığını belirterek oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.  

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