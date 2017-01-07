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Trabzonspor Galatasaray'ın istediği Konate için devrede

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Moussa Konate için devreye girdi.

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Trabzonspor forvet hattına yaptığı transfer görüşmelerine devam ediyor. Akhisar'dan Hugo Rodallega'yı kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Sion'da forma giyen Moussa Konate için yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe kat etti. Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan 23 yaşındaki Senegalli oyuncu ile Ersun Yanal'ın görüştüğü ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızı ikna ettiği öne sürüldü. Ancak yönetimin maddi konularda Konate ile yaptığı pazarlıkların devam ettiği ve aradaki rakamın şu an için yüksek olduğu ifade edildi. Bordo-mavililer, Konate transferini hem oyuncuya, hem de kulübüne uygun bir bedel ödeyerek gerçekleştirmeye çalışacak. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Konate, Sion ile 91 maça çıktı, 42 gol attı ve 17 de asist yaptı.

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