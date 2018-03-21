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Stuttgart, Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti

Bundesliga temsilcisi Stuttgart, sezona iyi başlayamamasına rağmen Tayfun Korkut'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından çıkışa geçti.

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Almanya Birinci Futbol  Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut  yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Tayfun Korkut öncesi kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, son  maçlarda üst üste topladığı puanların ardından ligde çıkışa geçti.

Ligde sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14'üncü  sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı 7  karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak taraftarını mutlu etti.

Tayfun Korkut yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmeyen Stuttgart, son 7  maçta topladığı 17 puanla 8'inci sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılmak  için iddialı konuma geldi.

4 maç üst üste kazandı

Alman teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verilmesinin  ardından ocak ayının sonlarına doğru Stuttgart'ın başına geçen 43 yaşındaki Türk  teknik adam, ilk lig maçında deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan   Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt'u  1-0, Köln'ü ise 3-2 mağlup etti. Ligin iddialı ekiplerinden Leipzig ile 0-0  berabere kalan Stuttgart, geçen hafta konuk olduğu Freiburg'u ise 2-1 mağlup  ederek son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.

Antrenörlük hayatına Avrupa takımlarında başladı

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, İspanya'da ise Real  Sociedad ve Espanyol gibi önemli takımlarda forma giyen Tayfun Korkut, teknik  direktörlük döneminde de istikrarlı performansını tekrarladı.

Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart'ta altyapı takımlarını  çalıştırmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaparak  tecrübe kazanan Tayfun Korkut, ilk teknik direktörlük deneyimini Ocak 2014 ile  Nisan 2015 arasında Hannover 96'da yaşadı.

Bundesliga'da görev alan ikinci Türk teknik adam

Özcan Arkoç'un ardından Bundesliga'da takım çalıştıran ikinci Türk  teknik adam konumundaki Tayfun Korkut, Hannover 96'da ilk sezonunda ligi 10'uncu  sırada tamamladı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini  konuşabilen Tayfun Korkut, Hannover 96'daki başarılı performansının ardından  Bundesliga ekiplerinin tercih ettiği teknik adamlar arasında ilk sıralarda yer  aldı.

Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde  görev alan Türk çalıştırıcı, oyuncularla kolay iletişim kurabilmesi ve başarılı  taktikleriyle Bundesliga'nın deneyimli teknik adamları arasına adını yazdırdı.

"Takıma öz güven aşıladı"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Mustafa Doğan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un Stuttgart ile müthiş bir grafik  ortaya koyduğunu söyledi.

Tayfun Korkut ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta beraber forma giyen eski  Alman milli oyuncu Doğan, 43 yaşındaki teknik adamın daha önce Stuttgart'ın 19  Yaş Altı Takımı'nı da çalıştırdığını hatırlatarak, "Tayfun, Stuttgart'ta 7 maçta  17 puan topladı. Takıma öz güven aşıladı. Oyuncular üzerinde de etkisi büyük."  ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı golcü oyuncu Mario Gomez'in devre arasında Stuttgart'a  transfer olmasının da önemli olduğuna dikkati çeken Mustafa Doğan, "Gomez, 10  maçta 6 gol atıp 2 de asist yaptı. Takımın ikinci yarıda attığı 12 golün 8'ine  direkt etki etmiş bir oyuncu. Tabii ki bunun yanı sıra tatlı sıkıntılar da var.  Tayfun, takımda kolay kolay değişikliğe giden bir hoca değil. İşler iyi giderken  takımı çok değiştirmiyor. Daha önce bu takımın bel kemiği olup şu an yedek kalan  oyuncular var. Tayfun Korkut, şu an gündeme oturmuş durumda." diye konuştu.

"Bundesliga'da kendisini kanıtladı"

Almanya'da 4. takımını çalıştıran Tayfun Korkut'un verdiği demeçlerle  de futbol bilgisi olduğunu kamuoyuna ispatladığını aktaran Mustafa Doğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayfun, Bundesliga'da uzun süre teknik direktörlük yaparak kendisini  kanıtladı. En fazla Hannover 96'da çalıştı. Kaiserslautern ile Almanya İkinci  Ligi'nde görev yaptı. Bence bu, boşta kalmamak adına verilmiş bir karardı. Bayer  Leverkusen'in başına geçtiğinde ise takım kötü bir dönemden geçiyordu. Tayfun'un  oraya çok fazla ilaç olduğunu söyleyemeyiz. Almanya'da skorlardan çok yaptığınız  işe bakıyorlar. Bu işin ehli misiniz diye bakıyorlar. Objektif  değerlendirebiliyorlar. Tayfun'un işinin ehli olduğu ve iyi bir eğitim aldığı  zaten biliniyordu."

Futbolda antrenörlerin aldıkları eğitimin yanı sıra bir dünya görüşüne  de sahip olması gerektiğini dile getiren Mustafa Doğan, "Oyuncularla direkt  iletişime geçebilmeniz lazım. Tayfun, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Türkçe  konuşuyor. Dolayısıyla olayın büyük bir bölümünü zaten hallediyor. Almanya'da da  yabancı oyuncular dil öğrenmeye teşvik ediliyor. Türkiye'deki gibi fazla tercüman  yok. Tayfun hala çok fit, kendisine bakan ve işini ciddiye alan profesyonel bir  arkadaşımız. Onun orada başarılı olması hepimizi mutlu ediyor." diyerek sözlerini  tamamladı.

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