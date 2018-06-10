Stuttgart, Tolgay Arslan teklifini 7 milyon Euro'ya yükseltti
Almanya ekibi, Kartal’ın yıldızı için gözünü kararttı. Son olarak 5 milyon Euro’luk (26 milyon TL) teklifi geri çevrilen Bundesliga temsilcisi, önerisini 7 milyon Euro’ya (37 milyon TL) yükseltti.
Kara Kartal’ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılarda geçen sezon 43 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcuya, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ilgisi sürüyor. Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro’dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Almanya ekibi, yine devreye girdi. Stuttgart’ın son olarak Kara Kartal’ın kapısını menajerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
Küçülmeye gidiliyor
Beşiktaş’la olan sözleşmesini yıllığı 2 milyon Euro’dan 4 sezonluğuna uzatan Tolgay Arslan, ilk etapta Siyah- Beyazlılarla yola devam etmeyi planlıyor. Ancak kulübün mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle Başkan Fikret Orman’ın, teklifin beklenen seviyede olması halinde Tolgay’ın gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.
(Fanatik)
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