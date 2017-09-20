Stuttgart'ın antrenman sahasında bomba bulundu
Alman Birinci Lig takımlarından Stuttgart’ın antrenman yaptığı tesislerde, 50 kiloluk bomba bulundu.
Alman birinci lig takımlarından Stuttgart’ın antrenman yaptığı tesislerde, 50 kiloluk bomba bulundu.
Bomba İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçaklarından kente atıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Katja Lumpp, "Bomba Amerikan yapımı ve 50 kilo ağırlığında. Bomba nedeniyle tesisler ve 200 metre çevresi tamamen boşaltıldı" dedi.
Bombanın tesislerde inşaat çalışması sırasında bulunduğu öğrenildi. Bombanın bulunduğu saatlerde Stuttgart futbol takımı deplasman maçı nedeniyle kent dışındaydı. Ligin beşinci hafta maçı nedeniyle takım ve teknik heyet Mönchengladbach kentindeydi. Bomba etkisiz hale getirilmek amacıyla başka alana taşındı. (Fotomaç)
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