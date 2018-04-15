Sudumica: İlk dakikadan sonuna kadar maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum

Rumen teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele eden bir oyuncu grubuyla maça çıktıklarını ve onlardan sahada iyi mesajlar aldığını belirtti.

Kayserispor'un gücünü ligde herkese göstereceklerini vurgulayan Sumudica, "Takım kaybettiğinde her zaman sorumluluk bendeydi. Bugün takım kazandı bu galibiyet benim hakkım. İyi durumdayız, 6. sıradayız. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Haftaya Medipol Başakşehir ile zor bir maçımız var. Bu maça iyi hazırlanarak kazanmak için her şeyi yapacağız. Herkese gücümüzü ve Kayserispor'un ne kadar dişli bir takım olduğunu göstereceğiz." diye konuştu.

Maça, takımın oyun taktiklerinde değişikliğe giderek çıktıklarını aktaran Sumudica, "Galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum. İlk dakikadan sonuna kadar maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Buraya gelen takımların bize kolay gol atmalarını istemiyorum. İlk baharla beraber yeni bir mevsim geldi. Oyuncularımın da kafası temizlendi galiba. Bugün sahada Boldrin ve Amorim gibi iki iyi oyuncu vardı. Bu maçta onları sahaya sürdüm ve sonuç aldık." ifadelerini kullandı.