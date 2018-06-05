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Şükrü Hanedar ve Levent Şahin transfer için Almanya'ya gitti

Terim’in kurmayları Nuri Şahin ve Yunus Mallı için Almanya’ya uçtu.

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FATİH Terim’in yardımcısı Levent Şahin, sosyal medyadan İdari Menajer Şükrü Hanedar’la dış hatlardan fotoğraf paylaştı. Almanya’ya uçan bu ikilinin transfer görüşmesi yapmak için gittiği belirtildi. Bu gelişmelerden sonra Terim’in yardımcısı Şahin, fotoğrafı hemen kaldırdı. İddialara göre, Nuri Şahin ve Yunus Mallı transferinde büyük yol katedildi. İki milli yıldız da Şampiyonlar Ligi ve Fatih Terim etkisiyle Galatasaray’a oldukça sıcak bakıyor. Öte yandan Konya’nın kalecisi Serkan Kırıntılı’yla da temaslar kuruldu. 

(Aksam)

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