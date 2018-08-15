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Sümeyye Boyacı'dan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Avrupa Şampiyonasında Sümeyye Boyacı, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk madalyası Sümeyye Boyacı'dan geldi. Kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü finalinde yarışan milli yüzücü, 45.21'lik derecesiyle birinci olarak turnuvada Türkiye adına altın madalya kazanan ilk isim oldu. Aynı mücadelede yer alan milli yüzücülerden Sevilay Öztürk dördüncü, Özge Üstün ise sekizinci sırada yarışı tamamladı.

Avrupa Şampiyonası, 19 Ağustos Pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."

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