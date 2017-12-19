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Sumudica: Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı yenerek zoru başardı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, idman öncesi yaptığı açıklamada, hafta sonu ligin sürpriz yapan takımlarından birine karşı oynayacaklarını kaydetti.

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Kayserispor pazar günü evinde konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
 
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, idman öncesi yaptığı açıklamada, hafta sonu ligin sürpriz yapan takımlarından birine karşı oynayacaklarını söyledi.
 
Sumudica, ''Geride kalan haftada Galatasaray'a karşı güzel bir galibiyet aldılar ve bu kolay bir galibiyet değildi, zoru başardılar. Biz de onlara karşı iyi hazırlanıp, iyi bir maç çıkartmak istiyoruz. Buradan taraftarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; Malatya maçında futbolcular da ben de tribünleri dolu görmek istiyoruz. Ligin ilk yarısından mutlu ayrılalım. Güray'ı kaybettik, ancak onun yerine koyacağımız oyuncum var. İki maç var önümüzde ve her şey bitmedi. 2 maçın ardından oyuncularıma 6 gün izin vereceğim ve sonra yeniden hazırlıklara başlayacağız" dedi.
 
UMUT BULUT: "İSTİKRARIMI KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"
 
Son haftaların gözde ismi ve attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken Kayserispor kaptanı Umut Bulut ise, "Hedefimiz üç puan. İyi bir oyun ve taraftarımızın desteği ile üç puanın sahibi olmak istiyoruz. Önce Malatyaspor sonrasında da Antalyaspor ile oynayacağımız kupa maçını da kazanarak devreye moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.
 
Deneyimli sporcu, performansı ile ilgili sorulan soru üzerine, "Geçen seneden bu yana performansımı ve istikrarımı korumaya çalışıyorum. Takımım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu konuda mutluyum. Gol attığımda, atmadığım dönemlerde de takım için mücadele etmeye çalışıyorum" dedi.
 
ÇALIŞMALAR
 
Düz koşu ile başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Güray Vural ve Eyüpspor ile oynanan Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında sakatlanan Asamoah Gyan antrenmanda yer almadı.

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