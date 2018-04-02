Sumudica'dan istifa açıklaması: Yarın kesin bir karar alacağım

Sumudica’nın açıklamaları şu şekilde:

Skor kalecimizin değil benim sorunumdu. Benim için çok büyük bir utanç. Kariyerimde ilk defa 5-0 kaybediyorum. Birçok alanda oynadım ama hayatımdan hiç bu kadar utanç gecesi yaşamadım.

Şu an düşünmem gereken bir an. Yarın kesin bir karar alacağım. Ben görevimi tam anlamıyla yaptığıma inanıyorum. Bence Kayserispor iyi bir performans gösterdi şu ana kadar. Hiçbir zaman futbolcularım hakkında kötü bir şey söylemedim ama bugün onlardan biraz daha direnç beklerdim.

Neredeyse takımın yarısı cezalı ve sakattı. Takım bu kadar eksik olunca Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı dengeyi sağlayamadık. Kaleci için yüreğimden gelen bir acı var. Hayat böyle, futbolda böyle şeyler oluyor. Sadece kalecinin hatalarından kaynaklanmadı bu mağlubiyet.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Sözlerinin ‘istifa’ olarak algılandığının hatırlatılması üzerine Sumudica, ‘kesinlikle’ yanıtını verdi.