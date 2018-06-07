Sunderland, Lens transferini duyurdu

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Jeremain Lens'le ilgili Sunderland'den açıklama geldi.

Siyah Beyazlılar, geçtiğimiz şubat ayında Hollandalı futbolcunun bonservisini aldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.

Oyuncunun eski kulübü Sunderland de bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Lens'in transferinin 1 Temmuz itibarı ile resmiyete kavuşacağını duyurdu.

Kara Kartal'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022 Haziran'ında sona erecek.