Sunderland Lens'ten para kazanmak istiyor

Fenerbahçe’de sezonun en önemli yıldızı olarak ön plana çıkan Jeremain Lens’in kaderi henüz netleşmedi. Sarı-lacivertlilerde kiralık oynayan Lens’in durumu ve kulübü Sunderland’in geleceği merak ediliyor.

Premier Lig’de son sırada olan ve küme düşmenin en güçlü adayı olarak gösterilen Sunderland cephesinden resmi açıklama da dün itibariyle geldi. İngiliz kulübün menajeri David Moyes, düzenlediği basın toplantısında, kümede kalmak için savaşacaklarını ancak gerçekçi davranarak gelecek sezon Championship’te mücadele edecek takımı da kurma hazırlığına giriştiklerini ifade etti.

Tek adım Fener’den

Ekonomik olarak kulübün sıkıntıda olduğunu kaydeden Moyes, yeni bir kadro yapılanması için bazı değerli futbolcuların elden çıkarılacağını belirtti. Jeremain Lens başta olmak üzere kaleci Jordan Pickford, Sunderland’in yüksek bonservis beklediği ikinci isim. Lens ve kaleci Pickford’u satarak ciddi bir gelir elde etmeyi düşünen İngiliz ekibi yetkilileri, yaz ayını bekliyor. Sunderland ile Lens konusunda da en somut adımları atan tek kulüp Fenerbahçe oldu. 28 yaşındaki yıldızı en azından bir sezon daha kiralamayı düşünen sarı-lacivertliler, B planı olarak da bonservis konusunu düşünüyor.

UEFA Finansal Fair Play kuralları nedeniyle zorlanan sarı-lacivertlilerin gerekirse gelecek sezon için sadece Lens’e bonservis ödeyip, diğer transferlerde kiralık modelini uygulayabileceği kaydedildi.