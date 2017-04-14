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Moussa Sow: Fenerbahçe benim kalbimdeki tek takım

Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, 'Buradan bu kadar erken ayrılmak istemiyorum' dedi.

  • Ajansspor
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Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli golcü Moussa Sow, sarı lacivertli takım hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken; Beşiktaş forması giyen arkadaşı Demba Ba ile ilgili de görüş bildirdi.

Sakatlığı

Senegal basınına konuşan Sow, Nijerya ile yapılan hazırlık maçında sakatlanmasıyla ilgili olarak, "İlk başta biraz korkmuştum. Allah'a şükürler olsun ki, daha iyi hissediyorum. Her ne kadar ufak sıkıntılar olsa da, bunların üstesinden geldim" dedi.

Milli takım yorumu

Milli takımın en golcü isimlerinden biri olduğunun hatırlatılması üzerine Sow, "Bu bir gurur ve her golümü hatırlıyorum. Senegal taraftarlarını mutlu edebilmek ve onları gururlandırabilmek benim için her zaman bir mutluluk. Eğer yeniden yapmam gerekse, yine aynı şeyi yapardım. Milli takımda harika bir yol izledim. Aynı gururla, milli takım formasını giymeye devam ediyorum. Hiçbir şeyden pişman değilim" diye konuştu.

Milli takıma dönüşü

Milli takıma dönüş süreci hakkında da görüş bildiren tecrübeli oyuncu, "Dönüşüm mümkün olduğunca normaldi. Teknik direktörle veya herhangi biriyle bir anlaşma yapmadım. Olması gerektiği gibi milli takıma seçildim. Dönüşümden bu yana da her şey, her zamanki gibi harika gidiyor" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'ye övgü

Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Senegalli golcü, "Fenerbahçe sadece benim gönlümdeki takımlardan biri değil ama şunu itiraf etmeliyim ki, Fenerbahçe benim kalbimdeki tek takım. Açıkçası, taraftarların ve yöneticilerin bana gösterdiği sevginin eşi benzeri yok. Birçok kulüpte oynadım ama burada, Fenerbahçe'de yaşadıklarım aşktan da öte. Bu takımda bir futbolcunun yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Buradan bu kadar erken ayrılmak istemiyorum" dedi.

Demba Ba ile aynı evde kalması

Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba ile aynı evde yaşamasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Sow, "İlk olarak Demba Ba ile olan ilişkimin anlaşılması gerekiyor. O arkadaştan da öte, bir kardeş. Ligin bitmesine 3 ay kala Beşiktaş'a geldiğinde, evimin kapılarını ona açmam mantıklı. Böylece rahat hissedebilir ve bir kulübe bağlı olduğunu hesaba katmadan çalışmalarını sürdürebilirdi. Tabii ki bedavaya (Gülüyor) dedi.

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