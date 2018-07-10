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Süper Kupa finalinde VAR sitemi uygulanacak

TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem sisteminin uygulanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig  şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5  Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR)  sisteminin uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni  bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında  uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış  olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir  Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

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