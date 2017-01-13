Süper Lig 17. Hafta maç programı Ligde büyük rekabet

17. Hafta Süper Lig maç programı birbirinden çekişmeli maçlar vaat ediyor. Süper Lig’de ikinci yarı bu hafta sonu oynanacak 17.hafta maçlarıyla birlikte başlıyor. Haftanın açılış maçında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Süper Lig maç özetleri sayfamızdan takip edilebilecek. Süper Lig 17.hafta fikstüründe göze çarpan maçlardan birisi Osmanlıspor – Beşiktaş olacak. İşte, Süper Lig 17.hafta maç programı ve maç özetleri.

SÜPER LİG 17. HAFTA

Bursaspor – Trabzonspor

Topladığı 27 puanla beşinci sırada yer alan Bursaspor sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Trabzonspor topladığı 18 puanla ligin 13.sırasında yer alıyor. Timsah Arena’daki karşılaşmada Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma Bahçeşehir Okulları Arena’da oynanacak. 14 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak maçı kazanan taraf çok kıymetli 3 puanın sahibi olacak. ,

Karabükspor – Akhisar Belediyespor

Ligin orta sıralarında bulunan iki takım Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maçın başlama saati 13:30. Karabükspor şu ana kadar ligde 18 puan toplarken, Akhisar Belediyespor ise 20 puanın sahibi.

Medipol Başakşehir – Kayserispor

Lider Başakşehir sahasında Kayserispor’u konuk edecek. 14 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. İki takım Süper Lig'de 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda Başakşehir'in rakibine karşı 6-5'lik üstünlüğü bulunuyor.

A.Konyaspor – Galatasaray

Zirve yarışını sürdüren Galatasaray, ligin ikinci yarısına zorlu Konyaspor deplasmanıyla başlayacak. 33 puanlı Galatasaray ligde üçüncü sırada bulunuyor. 24 puanlı A.Konyaspor ise yedinci sırada. 14 Ocak 2017 Cumartesi saat 19:00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kasımpaşa – Gençlerbirliği

15 Ocak 2017 Pazar günü oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği maçı saat 13:30’da başlayacak. Kasımpaşa 18 puan toplarken Gençlerbirliği’nin 22 puanı bulunuyor. İki takım Süper Lig'de 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kasımpaşa dört galibiyet alabildi. Gençlerbirliği takımın başına Ümit Özat geçtiğinden bu yana ligdeki altı maçında bir kez yenildi.

Gaziantepspor – Antalyaspor

Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Gaziantepspor sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Maçın tarihi 15 Ocak 2017 Pazar saat 16:00. Gaziantepspor ligde evinde oynadığı son üç maçı kaybetti ve bu maçlarda kalesinde yedi gol gördü. Antalyaspor ligde oynadığı son sekiz maçta bir kez yenildi ve bu maçların beşinde kalesini gole kapattı

Fenerbahçe – Adanaspor

Ligde topladığı 31 puanla dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe, 15 Ocak 2017 Pazar akşamı sahasında Adanaspor’u ağırlayacak. Adanaspor ise topladığı 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Serkan Çınar’ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19:00’da başlayacak.

Osmanlıspor – Beşiktaş

Haftanın önemli karşılaşmalarından bir tanesi, 17.haftanın son maçı olacak. Osmanlıspor sahasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş’ı konuk edecek. Ali Palabıyık’ın yöneteceği karşılaşma 16 Ocak 2017 Pazartesi akşamı saat 19:00’da oynanacak.