Süper Lig bundan böyle Romanya'da da yayınlanacak

Romanya'dan yayın yapan Look TV Plus kanalı, Spor Toto Süper Ligi'ni yayınlayacağını açıkladı.

Kanal, 10 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türk Süper Lig’in dört haftasonu maçında Romanya’da özel olarak kendi ekranlarından yayınlanacaklarını açıkladı.