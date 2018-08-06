Süper Lig bundan böyle Romanya'da da yayınlanacak
Süper Lig'e talep gitgide artıyor... Romanya'dan yayın yapan Look TV Plus kanalı, Spor Toto Süper Ligi'ni yayınlayacağını açıkladı.
Romanya'dan yayın yapan Look TV Plus kanalı, Spor Toto Süper Ligi'ni yayınlayacağını açıkladı.
Kanal, 10 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türk Süper Lig’in dört haftasonu maçında Romanya’da özel olarak kendi ekranlarından yayınlanacaklarını açıkladı.
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