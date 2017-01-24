Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi!
Türkiye Kupası H Grubu 6. hafta maçında Kızılcabölükspor ile Gümüşhanespor 1-1 berabere kaldı.
Gümüşhane'nin aldığı 1 puan sonrası grupta yer alan takımlardan Trabzonspor Türkiye Kupası'na veda etti.
Puanını 9 yapan Gümüşhane, grubu ikinci sırada bitirmeyi garantilerken Trabzonspor üçüncü sırada kaldı. Konyaspor ise grubu lider tamamlamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.