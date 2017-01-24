Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi!

'Türk yargısı milletin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, "Türk yargısı da darbelere karşı ilk kez bir dik duruş sergileyerek ve zamanında harekete geçerek, darbelere karşı, yasa dışı, hukuk dışı olaylara karşı milletinin yanında yer alarak gerekeni yapmıştır." dedi.