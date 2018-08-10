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Süper Lig devleri Enes Ünal'ın peşinde

La Liga'da Villarreal forması giyen Milli futbolcu Enes Ünal ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi.

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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de kariyerini sürdüren 21 yaşındaki Türk golcü Enes Ünal için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Enes Ünal'ı kadrolarına katmak istiyor.

TEKLİF YOK, İLGİ VAR

Geçen sezon başında 15 milyon euroya Villarreal'e transfer olan Milli futbolcuya üç büyüklerin ilgisi olduğu ancak henüz resmi bir teklif gelmediği iddia edildi.

Öte yandan Villarreal'in diğer bir forveti Nicola Sansone'nin de İtalya'ya transfer olacağı belirtildi.

Enes Ünal, geçtiğimiz sezon Villarreal'de 30 lig maçına çıkarken 6 gol ve 3 asist kaydetmişti.

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