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Gaziantepspor kafilesini taşıyan otobüs kar nedeniyle yolda mahsur kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor, kar yağışı nedeniyle hava yolunu kullanamayınca, İstanbul'a gitmek üzere çıktığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.

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Alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle yola erken çıkma kararı  alan Gaziantep ekibi, İstanbul'a gitmek için öncelikle Gaziantep Havalimanı'nı  tercih etti. Ancak kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini  öğrenen kırmızı-siyahlılar, kara yoluyla Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'nı  kullanarak da İstanbul'a gitmeyi planladı.
 
Gaziantepsporluları taşıyan otobüsün kar nedeniyle ulaşımın  sağlanamadığı TAG Otoyolu'nda mahsur kaldığı öğrenildi.
 
İçerisinde futbolcularla teknik heyetin bulunduğu otobüsün,  Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesince  gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarının ardından yola devam etmesi bekleniyor.
 
AA

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