Sergen Yalçın istifa ettiğini açıkladı
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenilen ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, görevini bıraktığını açıkladı.
Sergen Yalçın "Ben ve ekibim görevi bırakıyoruz" dedi.
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