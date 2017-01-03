Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kardemir Karabükspor'da şok ayrılık!

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, futbolcuları Abdou Razack Traore'nin takımdan ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini bildirdi.

  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
x

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kadrolarına  yeniden dahil ettikleri Abdou Razack Traore'nin ligin en kaliteli oyuncularından  olduğunu söyledi.
 
Sezonun ilk bölümünde kaydettikleri 19 golün 7'sinin Traore'ye ait  olduğunu hatırlatan Gül, "Takıma katkısı çok büyük. Takım arkadaşlarıyla uyum  içerisinde ancak Kardemir Karabükspor ülkemizin önemli kulüplerinden birisi.  Menfaatleri her şeyin üstündedir. Oyuncumuz Traore bize gitmek istediğini iletti.  Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir teklif gelirse gönderebiliriz. Henüz  kesin bir teklif yok. Olursa yönetim kurulu olarak değerlendirebiliriz."  ifadelerini kullandı.
 
Bu sezon Karabük ekibiyle 13 maça çıkan ve bin 53 dakika sahada kalan  Traore, 7 gol kaydetti. Abdou Razack Traore, 1 yaşındaki oğlu Mikael Chems'in  hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkesine gitmek zorunda kalmış ve ligde iki hafta  forma giyememişti. Traore'nin, sezon sonunda kırmızı-mavili ekiple sözleşmesi  sona eriyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Numan Kurtulmuş"tan OHAL açıklaması

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA